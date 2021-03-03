سمير جعجع يعلق على "احتجاجات الليرة" ويطرح خيارين للحل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جعجع في تغريدات على تويتر، إن المحتجين هم "جزء من المجتمع الذي يعاني"، مضيفا: "لكن الاتهامات القائلة بأن القوات اللبنانية وراء تحريك الشارع لا تمت للحقيقة بصلة".

وشدد السياسي اللبناني المخضرم على أن "التحركات الشعبية مساء الثلاثاء هي عفوية وفورة غضب طبيعية بسبب ما وصلت إليه الأوضاع".

وأكد أن الحل "إمّا باستقالة الأكثرية النيابية واستقالة رئيس الجمهورية (ميشال عون)، أو استقالة أكبر عدد من النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

ومساء الثلاثاء، أقدم محتجون على قطع الطرقات في أغلب المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت، احتجاجاً على الارتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية والذي لامس العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد.

وأقدم شبان على قطع الطرقات الحيوية في بيروت منها الطرق المؤدية إلى وسط بيروت، إضافة إلى الطرقات المؤدية إلى ضواحي العاصمة اللبنانية لا سيما طريق المطار الذي أقفل بالإطارات المشتعلة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، على حق المواطنين في التظاهر، مطالبا المصرف المركزي بالكشف عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا بما أدى لاحتجاجات في عدد من مناطق البلاد على الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون "تابع باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سقف العشرة آلاف ليرة".

ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.