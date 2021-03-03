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بلينكن: ممتنون لدور قطر في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة لبلينكن، عقب اتصال جرى بينه وبين نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وهنأ بلينكن في تغريدة بحسابه على تويتر نظيره القطري على التقدم التاريخي الذي تحقق مع إعلان قمة العلا.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدته: "سعدتُ بالتحدث مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وتهنئته على التقدم التاريخي الذي تحقق مع إعلان قمة العلا".

وأضاف "ممتنون لدور قطر في تعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة".

وأسدل "بيان العلا" الذي صدر عن القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا ، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، الستار على أزمة حادة اندلعت في يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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