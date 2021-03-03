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رئيس وزراء الكويت يعلق على "توجيهات الأمير" بشأن السلطتين التنفيذية والتشريعية

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / KUWAIT TV

جاء ذلك خلال خلال لقاء أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، بأعضاء الحكومة الجديدة، التي صدر مرسوم بتشكيلها، أمس الثلاثاء، وأدت القسم رسميا اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الحكومة الكويتية الجديدة: "ما ورد في توجيهات أمير البلاد من تعاون بين السلطتين سوف يكون نبراسا لنا إطار الدستور والقانون بما يخدم الكويت والأولويات التي نتفق عليها".

وتابع: "توجيهات الأمير تمثل خارطة طريق للعمل فريق يخدم الكويت ومصالح الكويت ومواطنيه".

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر، لتصبح ثالث حكومة يشكلها نفس رئيس الوزراء منذ 2019.

ودعا أمير الكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة عملا بأحكام الدستور، مشددا على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، 5 يناير 2021

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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