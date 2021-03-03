الكاظمي يوجه رسالة للمعتدين على قاعدة عين الأسد الجوية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك شبكة "العربية نت" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى تأكيد الكاظمي أن محاسبة منفذي الهجمات سيصب في سمعة القوات الأمنية العراقية.

ولفت الكاظمي إلى أن "القوات الأجنبية دخلت العراق بطلب الحكومة حينها"، مضيفا: "حوارتنا أخرجت 60 في المئة منها حتى الآن".

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وذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية أن الكاظمي ترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاعتداء الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد، صباح اليوم، مشيرة إلى قوله إن "تلك الهجمات تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق وأن هذا الأمر لا يمكن تبريره تحت أي عنوان أو مسمى".

وقال الكاظمي: "هذه العمليات تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواء لجهة تجاوز الأزمة الاقتصادية أو الدور المتنامي للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

وتابع: "الأجهزة الأمنية لديها توجيهات واضحة لاتخاذ موقف حاسم من هذه الجماعات مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها"، مضيفا: "مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا تحتم علينا أن لا نسمح لمنطق السلاح أن يتقدم على منطق الدولة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، سقوط 10 صواريخ نوع غراد على قاعدة عين الأسد الجوية صباحا، دون خسائر تذكر، حيث عثرت القوات الأمنية على منصة إطلاق هذه الصواريخ، منوهة إلى أن مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتتمركز قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، في قاعدة عين الأسد الجوية مع قوات الجيش العراقي والقوة الجوية.