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وزير خارجية "الوفاق الليبية": ندعو الجامعة العربية لتقديم الدعم الكامل إلى ليبيا

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دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صفحة جامعة الدول العربية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وقالت: "وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، يدعو مجلس الجامعة إلى تقديم الدعم الكامل إلى ليبيا في سبيل إنجاز استحقاقاتها الدستورية".

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء.

ويترأس اجتماع مجلس الجامعة العربية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، الذي يتولى الرئاسة من سامح شكري وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية رئيس الدورة السابقة.

ويناقش الاجتماع العديد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة لوزراء الخارجية من قبل اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بتاريخ 1 مارس/ أذار 2021.

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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