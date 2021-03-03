شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن معارض السيارات في حي القادسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أمانة المنطقة وإدارة مرور المنطقة بسرعة معالجة وضع وتنظيم معارض السيارات الجديد في حي القادسية بالرياض، وما تشهده من ازدحام على الشوارع والمداخل المحيطة بالمعارض بسبب تواجد باعة السيارات المتجولين، بالإضافة إلى تكثيف عمليات النظافة للحي والشوارع المحيطة بالمعارض. وأكد على أمانة ومرور المنطقة ضرورة معالجة هذه الملاحظات بشكل عاجل.

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