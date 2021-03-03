شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بإطلاق النار داخل أحد الأحياء السكنية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخص، تباهى بإطلاق النار داخل الأحياء السكنية في مدينة الرياض، معرضاً حياته وسلامة الآخرين للخطر.
وأوضحت أن المخالف وثَّق مقطع فيديو له وهو يطلق النار، متباهياً بنشر ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتمكنت شرطة الرياض من تحديد هويته وضبطه.
وأشارت إلى أن مُطلق النار مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.
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