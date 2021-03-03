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وزير خارجية مصر: عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأكد شكري رفض بلاده جميع التدخلات التركية في المنطقة، واستمرار تواجد قوات تركية على أراض عربية.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وقال شكري، في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية: "بخصوص التدخلات التركية في المنطقة فإننا نؤكد رفضنا القاطع لاستمرارها في المنطقة وأيضا استمرار قوات تركية على أراض عربية".

وأضاف شكري "نؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار في ليبيا دون إنهاء التدخلات الخارجية واحترام وقف إطلاق النار".

وحول الأزمة السورية، أكد شكري أن "عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي"، مضيفا "يفترض أن تظهر سوريا بشكل جدي إرادة للحل السلمي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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