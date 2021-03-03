الجيش اليمني يسيطر على جبل عقاب الاستراتيجي وعدة قرى غربي تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، أن "الجيش الوطني سيطر على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز".

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وأشارت الوكالة إلى أن "قوات من اللواء 145 مشاة هاجمت مواقع للحوثيين في جبهات الأشروح وجبهة القوز في مديرية جبل حبشي، وعزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز".

وذكرت الوكالة أن 12 مسلحا من الحوثيين، بينهم قيادي ميداني في جبهة مَقبنة قد قتلوا وأصيب العشرات، فضلا عن خسائر كبيرة في المعدات، خلال الهجوم.

وأشارت إلى "اندلاع اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة في مواقع الدفاع الجوي غرب مدينة تعز، ووادي صَالة شرقي المدينة، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثيين".

وجاء التقدم الجديد للجيش اليمني غداة سيطرة قواته على جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مديرية مَقبنة غربي تعز، ومواقع أخرى في وادي صَالة شرقي تعز، عقب مواجهات أوقعت 14 قتيلاً وجريحاً على الأقل.