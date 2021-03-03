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عصابة إثيوبية تتسبب في فزع بين السعوديين

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Faisal Al Nasser

وبحسب وكالة الأنباء ، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة أنه "بعد تتبع عدد من جرائم الاعتداء على الأموال ومرتكبيها، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية مرتكبيها".

وتابع "تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 7 إثيوبيين، تبين أنهم مخالفون لنظام أمن الحدود، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس".

وأضاف أن "المتهمين كانوا يترصدون العملاء أمام البنوك، ويقومون بالاعتداء عليهم بعد خروجهم، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وذلك باستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة".

وقال إن "المبالغ المسروقة قدرت بـ632 ألف ريال (ما يعادل 186,500 دولار)، فيما جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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