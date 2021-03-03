إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي واعتقال آخر في الضفة الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Nasser Shiyoukhi
وأضاف: "جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا حيث وصفت إصابتهم بالمتوسطة".
يذكر أن مواجهات استمرت نحو ساعتين في مخيم الفوار وقد اشتعلت حينما فتح جنود الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتهم وأمطروا السكان بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وتتكرر حوادث اقتحام قوات إسرائيلية أحياء فلسطينية وتقع مواجهات بينها وبين فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يسقط خلالها ضحايا فلسطينيين يقول الجانب الإسرائيلي إنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ عمليات طعن جنود أو مستوطنين.