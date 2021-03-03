بسبب مرض نادر... طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأطباء إن قيمة دواء "زولجينزما zolgensma"، الذي يعالج ضمور العضلات الشوكي، تبلغ قيمته 2.125 مليون دولار، بما يوازي 34 مليون جنيهًا مصريًا، والذي يعد الأعلى سعرًا في العالم، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

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وقالت الدكتورة ناجية علي فهمي، إن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو/أيار 2019.

وتقدم الشركة المنتجة للدواء 100 فرصة للحصول على الدواء مجانا في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها.

وتضع الشركة شروطا لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين، وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وعليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بـ8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة باختيار حالة الطفل ريان من محافظة الإسكندرية والذي يتم عامه الثاني بعد أيام.