أبو الغيط: محمد بن سلمان يعمل من أجل أمته

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أبو الغيط لشبكة "العربية"، قبل إعادة انتخابه أمينا عاما للجامعة العربية لفترة جديدة.

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ووافق وزراء الخارجية العرب، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لفترة جديدة.

ونقلت "العربية" عن مصدر دبلوماسي عربي، قوله "إن وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لأحمد أبو الغيط".

وتم التجديد لأبو الغيط، خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

ويتم تنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية، خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب.