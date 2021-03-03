محلل سياسي إماراتي: دول الخليج غير مستعدة لاستقبال قوات أو قطع حربية من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف عبدالله في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" أنه "من السابق لأوانه أن ترسل إسرائيل قوات أو قطعا حربية إلى دول الخليج أو منطقة الخليج العربي فهذا فيه استفزاز كبير لإيران، ولا أعتقد ان دول المنطقة مستعدة له ولا أعتقد أنها ترغب في مثل هذا الاستفزاز حاليا فهناك اعتبارات الجيرة واعتبارات استراتيجية ودول الخليج أعقل وأكثر هدوءا من أن تماشي مثل هذه الهرولة الإسرائيلية".

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كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد قال إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران.

وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي. واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون دفاعي وعسكري في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة .

وقال غانتس "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب". وامتنع غانتس عن الخوض في تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب.