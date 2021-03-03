اخبار الخليج

وزير الصحة: سنوفر اللقاحات في الصيدليات المجتمعية مجاناً

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأربعاء)، أن الوزارة ستوفر لقاحات فيروس في الصيدليات المجتمعية مجانًا.

تأتي تصريحات “الربيعة” التي نقلتها “العربية”، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة اعتماد صيدليات الدواء كأول صيدلية مجتمعية توفر خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل فروعها.

وأكدت الوزارة أن اعتمادها لهذه الصيدليات يأتي حرصًا على سلامة الإنسان وتسهيل كل الوسائل لخدمته وحمايته من فيروس مرض كوفيد 19.

يذكر أن اللقاحين اللذين صرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باستخدامهما في المملكة هما فايزر وأسترازينيكا (أكسفورد).

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا