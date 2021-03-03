شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها قاعدة «60: 60».. «الغذاء والدواء» تقدم نصائح مهمة لتحقيق السمع الآمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت هيئة الغذاء والدواء، عدداً من النصائح لتحقيق السمع الآمن، وشددت على أهمية أخذ راحة عند استخدام سماعات الأذن بشكل دوري، وذلك لمدة 15-20 دقيقة لضمان سلامة السمع.

وأكدت الهيئة، على أهمية عدم رفع مستوى الصوت خلال الستماع بالسماعة إلى 100%، وتقليل التعرض للضوضاء في المناسبات والفعاليات.

وشملت نصائح الحفاظ على السمع التي قدمتها الهيئة، اتباع قاعدة 60:60 وهي ألا يزيد وقت الاستماع بالسماعات طوال اليوم عن 60 دقيقة وبمستوى صوت 60%.

وأشارت الهيئة إلى أهمية المراجعة الدورية للطبيب لقياس السمع، وأخذ استراحة من الاستماع بشكل دوري لمدة 15-20 قيقة ، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.