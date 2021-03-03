شكرا لقرائتكم خبر عن «أمواج السعودية».. قصة مُلهمة للشاب «الرحيلي» وتفاصيل إنشاء مؤسسة ناجحة للمنظفات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يوماً بعد يوم يحقق الشباب السعودي إنجازات ونجاحات كبيرة، لينافسوا من خلالها رواد الأعمال في دول العالم، ويقدمون أفكاراً جديدة تثري مجال الاستثمار والاقتصاد، ومن بين هذه النجاحات قصة الأستاذ عبدالله عايض الرحيلي المدير التنفيذي لمؤسسة أمواج السعودية.

الفكرة ونقطة الانطلاق

وقد كشف الرحيلي صاحب الـ 25 عاماً، قصة تأسيسه شركة (أمواج السعودية التجارية) قائلاً: “تعرفت صدفة على شخص بولندي في مطار الكويت فقدم لي عرض عبارة عن مشروع لوكالة منظفات أوروبية في السعودية، وقد وافقت على العرض وجعلته تحدي بيني وبين نفسي، حتى وصلت أول حاوية عام 2017”.

وأوضح الرحيلي، أن الشحنة كانت ألف كرتونة قام بتنزيلها هو وصديقه، وخلال شهرين كان يبيع 23 كرتونة في الشهر فقط، حتى ذهب إلى دورة في ماليزيا، وعندما أنهيتها ووصلت لمرحلة (أنت قادر على إدارة أي مشروع) ازداد حماسي وبدأت أوزع المنتج على أصدقاء لي في مناطق المملكة كوكلاء لي ثم انتشر المنتج.

تأسيس أمواج

وأضاف الرحيلي أن شركة (أمواج السعودية التجارية) تأسست عام 2017م بمدينة حفر الباطن كشركة سعودية رائد ومتخصصة في مجال استيراد أجود أنواع المنظفات والمعطرات العالمية الفعالة، حيث استطعنا الحصول على الوكالة الحصرية لعدة منظفات إيطالية وهولندية وإسبانية، وبفضل الله حققنا نجاحاً كبيراً وانتشار بمختلف مناطق المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية، حتى وصلنا الآن لنكون الوكيل الحصري على مستوى دول الخليج لشركتي 46 الهولندية وشركة داستي الإيطالية الملتخصصتين في منظفات المنازل والسيارات.

وأشار الرحيلي، أن ذلك يأتي لنجاح الشركة في التسويق الرقمي إعمالا بالقول المأثور (من ينجح في التسويق ينجح لمرة ومن ينجح بالمنتج المميز ينجح لمرتين) .

خدمات متكاملة

وأكد الرحيلي أن (أمواج السعودية) تمتلك حالياً خدمات لوجستية متكاملة من أسطول توزيع من أحدث الباصات والديانات بجانب (8) مستودعات مركزية بمدن حفر الباطن والرياض والمنطقة الغربية وبفضل الله تخدم كافة مناطق ومدن المملكة عبر أكثر من (3000) آلاف نقطة بيع وأكثر من (50) موزعاً على مستوى المملكة والعديد من الأسواق الكبرى كالثلاجة العالمية وأسواق المزرعة والسيف جاليري بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني الذي تم إنشائه بالتعاون مع شركة سلة وحققت من خلاله مبيعات كبيرة، كما تقوم الشركة بالتوزيع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

دعم كبير

وتابع الرحيلي: “لله الحمد والمنة على أنني بدأت مشروعي في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وفي ظل رؤية المملكة 2030 ، وأعتقد أن ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات الماضية كان يحقق قبل ذلك خلال (49) عاماً، فالشباب كانت لهم الأولوية في جميع القطاعات حيث وجدنا دعماً لا محدوداً مما مكننا من تحدي الصعاب والنجاح، وأيضاً مع تطور البنية التحتية الإلكترونية من خلال رؤية المملكة 2030 سواء على مستوى الخدمات الحكومية، أو إنشاء المتاجر الإلكترونية.

أبرز أسباب النجاح

ووجه الرحيلي عدداً من النصائح للشباب، مشيراً إلى أن أبرز أسباب النجاح من وجهة نظره هي توفيق رب العالمين ورضا الوالدين والنية الحسنة ، أما الأمر الثاني هو تحدي الذات ، والأمر الثالث هو اقتناص الفرصة واستغلالها.