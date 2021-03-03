شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يكشف عن تطبيق لـ«جوجل» يُشبه «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، أن شركة جوجل تمتلك تطبيقاً يشبه تطبيق “واتساب” يتمتع بنفس المزايا.

وقال “الحمادي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن ما لا يعرفه الكثير، أن لشركة”Googleلديها تطبيق شبيه بالواتساب، هو “Google Chat“، بحيث يٌمكن للمستخدمين استخدامه في الدردشة الكتابية والصوتية والمرئية عبره مباشرة وبشكل مجاني.

ولتحميل التطبيق عبر أجهزة أندرويد (أضغط هنا)، ولأجهزة آيفون(اضغط هنا).

ولاستخدام البرنامج على جهاز الكمبيوتر اتبع هذه الخطوات:-

في أي متصفح إنترنت، افتح صندوق بريدك في جيميل.

انقر على رمز (الترس) أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، ثم انقر على (عرض جميع الإعدادات).

انقر على علامة التبويب(Chat and Meet).

حدد خيار(Chat on)، فإذا تم تحديده بالفعل، فإنGoogle Chatممكّن بالفعل.

وإذا كنت تريد في وقت لاحق تعطيلGoogle Chatفقم بتبديل هذا الخيار إلى(Chat off).

انقر على (حفظ التغييرات) أو إذا لم تُجرِ أي تغييرات، فارجع إلى بريدك الوارد.

إذا قمت بإيقاف تشغيلGoogle Chat، فلن تتمكن من إرسال الرسائل أو تلقي الإشعارات، ولكن لن يتم تسجيل خروجك منChat. وهذا يعني أن أي دردشة إضافية لديك ستظل تعمل.