"التحالف العربي" يعلن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المالكي، اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "اأنصار الله"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المالكي أن الطائرة المسيرة أطلقتها "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، على حد تعبيره.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن "القيادة المشتركة تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.