كيف يؤثر فيروس كورونا على البشرة والشعر؟... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك بعض الأعراض الجانبية المتعلقة بالجلد والشعر ظهرت على المتعافين من الفيروس، خلال السنة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ""DMC المصرية، "ظهر خلال السنة الماضية عدد من الأعراض الجانبية المتعلقة بالجلد على المتعافين من الفيروس، وكانت ظاهرة تساقط الشعر في مقدمة هذه الآثار الجانبية... كما أُصيب عدد كبير منهم بجفاف الجلد المصحوب بالحكة في اليدين والقدمين وجفن العين".

وتابع، بحسب ما نقل موقع "المصري اليوم": "السبب في ظهور هذه الأعراض هو أن المُصاب بالفيروس يتناول أدوية مختلفة كما يصحُب الإصابة بكورونا نوع من الأنيميا ونقص الحديد، مما يقلل من كمية الدم التي تغذي البشرة بما فيها من معادن وفيتامينات، مما يسبب جفاف الجلد".

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وأضاف: "أما سقوط الشعر فيعود إلى الحالة النفسية السيئة التي قد تصيب مريض كورونا إلى جانب الأسباب العضوية، حيث يظل الكثيرون منهم مصابين بالقلق والتوتر والضغط العصبي حتى بعد التعافي خوفًا من حدوث مضاعفات ما بعد التعافي بسبب ما يتم نشره على السوشيال ميديا".

ونصح الناظر المتعافين من فيروس كورونا بـ"تناول كبسولة الفيتامينات المتعددة يوميًا بعد تناول وجبة الغداء، وشرب ما لا يقل عن 3 لتر من المياه يوميًا، وتناول ملعقة من العسل الأبيض يوميًا في الصباح، مع الأخذ في الاعتبار متابعة مستوى السكر في الدم إذا كان المتعافي مريض سكر".

وشدد كذلك على "ضرورة التغذية الجيدة، وتناول الخضراوات والبروتينات، وممارسة الرياضة خاصة المشي يوما بعد يوم في النهار للتعرض لأشعة الشمس".

وأكد على ضرورة الابتعاد عن التوتر وتجنب التعرض للأخبار التي تثير القلق.