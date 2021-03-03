شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الشعور بالصداع.. «الصحة» توضح الأعراض الجانبية لتلقي لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت وزارة الصحة في ردها على استفسارات مجموعة من المتابعين على “تويتر”، أن الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح هي:

-الشعور بالتعب والصداع

-ألم في موضع الحقن

-آلام في العضلات والشعور بالتوعك

-ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم

وأوصت الوزارة بأنه يمكن تناول مسكن الألم وخافض الحرارة مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة للحالة.

وأشارت إلى أن معظم الأعراض الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها.

ولفتت إلى أنه لا توجد توصيات علمية تفيد بوجوب العزل لمن يتلقى لقاح فيروس كورونا الجديد، ولكن ينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

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