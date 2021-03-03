شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يكشف عن حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي، أن حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بلغ بنهاية يناير الماضي نحو 1,729,737 تريليون ريال.

وأوضح ” البنك المركزي” أن الإقراض المصرفي للقطاع العام ارتفع إلى 523,591 مليار ريال مقارنة بـ444,563 مليارا بنهاية يناير 2020 بزيادة بنسبة 17.7% تعادل 79.028 مليار ريال خلال فترة المقارنة- وفقاً لـ”الوطن”-.

كما تراجع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على أساس شهري بنحو 27.9 مليارا، حيث سجلت 1,762,440 تريليون بنهاية ديسمبر 2020، وبالمثل تراجعت المطلوبات من القطاع العام بما يعادل 6.06 مليارات ريال، حيث بلغت 517,527 مليار ريال، بنهاية ديسمبر الماضي.

وتتكون مطلوبات البنوك من القطاع الخاص من الائتمان المصرفي واستثمارات في أوراق مالية خاصة.

وخلال يناير الماضي، بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية يناير الماضي نحو 1,729,737 تريليون ريال بنسبة 96.61% من إجمالي المطلوبات مقابل 60,635 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية خاصة بنسبة 3.39%.