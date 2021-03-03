شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يحذر من خطورة التساهل في اللباس بين النساء والتصوير بالهاتف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذر سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، من خطورة التساهل في اللباس بين النساء.

وأكد آل الشيخ، على أهمية عدم تجاوز الحدود في تجمعات النساء، خشية أن تكون هناك حاسدة وربما يكون هناك شرور كثيرة.

وأوضح آل الشيخ، أنه يجب الحذر من كاميرات الهواتف فقد تقع صورة للفتاة في يد رجل أو تراها عين حاسدة أو امرأة تنشر الفواحش ولا تراعي حدود الله، وغيرها من الشرور نتيجة الاستهتار في التستر أمام النساء وكاميرات الهواتف.