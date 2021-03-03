شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات تكشف عن أهم المزايا لهاتف «آيفون 13» المرتقب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت تسريبات عن المزايا الجديدة التي ستطرأ على جهاز “آيفون 13” المتوقع إطلاقه خريف هذا العام.
وأكد المحلل التقني “مينغ تشي كو”، أن من بين هذه المزايا ، هو تقليص حجم الشق العلوي على هواتفها، أو التخلص منه تمامًا في بعض الحالات. ومن المتوقع أن يكون حجم الشق العلوي في آيفون 13 أصغر مما كان عليه في أجهزة آيفون السابقة.
كما يعد عمر البطارية أحد أكبر الأشياء المخيبة للأمل في تشكيلة آيفون 12. ومن الواضح أن آبل ستعالج هذه المشكلة مع آيفون 13، حيث يتوقع الخبراء أن توفر جميع الهواتف الأربعة الجديدة بطاريات أكبر من ذي قبل.
وتشير التسريبات أن آيفون 13، لن يحتوي على منفذLightening، إلا أن المحلل “كو” يتوقع أن تتراجع آبل عن هذا الإجراء ويتم تزويد جميع الطرز الأربعة من آيفون 13 بمنفذlightening..
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