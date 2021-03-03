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لحظة تدمير طائرة مفخخة كانت في طريقها إلى السعودية... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء مقطع الفيديو بتعليق: "قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" والتي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يوم الثلاثاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، حسب تعبيرها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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