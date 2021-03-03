شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار بـ10 صواريخ، وقالت المصادر، حيبما نقلت "السومرية نيوز"، إن " 10 صواريخ نوع كاتيوشا تستهدف محيط قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار".

وأضافت أنه "تم تشغيل صافرات الانذار للدخول الى الملاجئ"، مردفة أنه "لم تم تسجل إصابات حتى اللحظة".

يذكر أن قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية، أعلنت العثور على 59 صاروخا في محافظة الانبار، وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (ار بي جي )، و37 صاروخا ( أس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء قامت بعملية استباقية، بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة".