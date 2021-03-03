شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية كبرى لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب قائد العمليات المشتركة فى العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمرى اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين .