شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعيد 145 طفلا من سوريا والعراق خلال فترة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن روسيا استعادت 145 طفلا روسيا من سوريا والعراق منذ بدء وباء فيروس كورونا، وقالت كوزنيتسوفا في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": "خلال الوباء كنا الجهة الوحيدة التي تمكنت من القيام بـ 6 رحلات وإعادة 145 طفلا".

وقدمت المفوضة الشكر لنائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا، التي تم بفضل جهودها وضع آلية لنقل الأطفال مع أخذ الوضع الوبائي بعين الاعتبار، وأشارت كوزنيتسوفا إلى أن برنامج إعادة الأطفال تم تنسيقه مع سلطات سوريا والعراق.

وأكدت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال المتبقين هناك، ولكن حتى الآن هناك وثائق جاهزة لإعادة 105 أطفال آخرين.

يذكر أن السلطات الروسية تبذل على مدار السنوات الأخيرة جهودا لإعادة الأطفال الروس، الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش"، للمشاركة في العمليات القتالية.