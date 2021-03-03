عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكي يدعي تزايد الطلب على حيواناته المنوية.. أنجب 35 طفلا

الأربعاء 3 مارس 2021

الخليج 365

ادعى المحاسب الأمريكي كايل جوردي، أن الطلب على التبرع بحيواناته المنوية زاد في الآونة الأخيرة، وتحديدًا خلال جائحة كورونا.



وفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، قال جوردي (29 عامًا) إن حيواناته المنوية كانت السبب في مولد عشرات الأطفال، ويبلغ عددهم حاليًا 35 طفلًا، وهناك 6 أطفال آخرين في الطريق.

ويدير جوردي مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مخصصة للباحثين عن متبرعين بالحيوانات المنوية، والتي جذبت آلاف العملاء.

ويخطط جوردي للذهاب إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام للتواصل مع سيدة تبحث عن متبرع بالحيوانات المنوية للحصوص على طفل.

ويعيش جوردي في لوس أنجلوس الأمريكية، ودشن مجموعة "فيسبوك" الخاصة بالتبرع منذ 4 أعوام تقريبًا، وحصد ما يقرب من 15 ألف عضو، وكشف أنه لا يتلقى أجرًا نظير تبرعه وإنما يكتفي بأجر تنقلاته في حالة السفر، وأوضح أنه ما زال على اتصال بالنساء اللاتي أنجبن أبناءه.

وذكرت الشبكة أن بعض النساء أصبحن يتجهن إلى منصات التواصل الاجتماعي للبحث عن متبرعين بحيوانات منوية في ظل نقص عيادات الخصوبة، إبان انتشار وباء كورونا.

وحثت جمعية خيرية بريطانية تدعم من يعانون من مشاكل خصوبة على حظر المجموعات غير القانونية التي تبيح التبرع بالحيوانات المنوية عبر موقع "فيسبوك".

من جانبها، حذرت المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل عيادات الخصوبة، من أن تلقي حيوانات منوية من عيادات غير مرخصة قد يحمل خطورة قوية ويؤثر على الأطراف المتورطة.