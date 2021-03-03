شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شبكة دولية لتهريب المعدات الإلكترونية ‎بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت السلطات الأمنية في المغرب القبض على 6 أشخاص ثبت ارتباطهم بشبكة إجرامية ترتكب أنشطة مخصصة في التهريب الدولي للهواتف النقالة والحواسب واللوحات الرقمية والمعدات الإلكترونية القابلة للارتداء وبيعها بالأسواق عقب تغيير وتزييف بياناتها.

وأسفرت عمليات التفتيش التي تمت بمحال ومستودعات تعود ملكيتها للمتورطين في الأنشطة الإجرامية عن ضبط أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، بالإضافة إلى العشرات من الساعات واللوحات الإلكترونية والحواسب المحمولة والإكسسوارات الأصلية والمقلدة، فضلا عن حجز 3 سيارات ومبالغ مالية تتجاوز 100 ألف دولار من محصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

وكشفت التحريات عن قيام المتورطين بصيانة الهواتف النقالة المستعملة، والتي سبق تفعيلها، ثم إعادة تغليفها ووضع ملصقات مزورة عليها يتم استخراجها من خلال تطبيقات خاصة على الإنترنت قبل اللجوء إلى تصريفها بطرق مزورة على أنها هواتف جديدة لم يسبق استخدامها.. وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.