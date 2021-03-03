شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يمنح جائزة تقديرية للرئيس الموريتانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الاتحاد الأفريقي وتكتل منظمات القطاع الخاص ورجال الأعمال الأفارقة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى جائزة تقديرية، اعترافا بدوره في تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أرض الواقع.

وذكرت الخارجية الموريتانية أن الجائزة، التي تسلمتها مندوبة موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي السفيرة خديجة أمبارك فال، تم منحها تثمينا لمصادقة موريتانيا على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021.