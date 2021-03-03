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الاتحاد الأفريقى يمنح جائزة تقديرية للرئيس الموريتانى

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القاهرة - سامية سيد - منح الاتحاد الأفريقي وتكتل منظمات القطاع الخاص ورجال الأعمال الأفارقة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى جائزة تقديرية، اعترافا بدوره في تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على أرض الواقع.

 

وذكرت الخارجية الموريتانية أن الجائزة، التي تسلمتها مندوبة موريتانيا لدى الاتحاد الأفريقي السفيرة خديجة أمبارك فال، تم منحها تثمينا لمصادقة موريتانيا على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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