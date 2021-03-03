عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتف OPPO Reno 5 Z صور

الأربعاء 3 مارس 2021

الخليج 365

تستعد شركة أوبو لإطلاق مجموعة من هواتفها الذكية خلال هذا الشهر، بما في ذلك سلسلة OPPO Find X3 و OPPO Reno5.



وبحسب موقع ”جيزموتشاينا“، حصلت أوبو على العديد من الشهادات الجديدة لهاتف جديد يسمى أوبو ”رينو 5 زد“ OPPO Reno 5 Z، والذي من المقرر أن يكون خليفة OPPO Reno 4 Z للعام 2020.

وأشارت التقارير إلى أن هاتف ”أوبو رينو 5 زد“ يحمل رقم الطراز CPH2211، وقد حصل على العديد من الشهادات مؤخّرًا، والتي كشفت بعض مواصفاته.

ووفقًا للشهادات، سيأتي هاتف ”رينو 5 زد“ مزودًا بتقنية Bluetooth 5.2، وبطارية تبلغ 4220 مللي أمبير في الساعة، كما سيدعم خيارات اتصال مثل WCDMA و LTE و VoLTE و 5G و WiFi و Bluetooth و GPS و NFC.

وتشير بعض التكهنات إلى أنه مثل سلفه، سيتميز رينو 5 زد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.57 بوصة ذات دقة 1080×2400 بكسل، ومعدّل تحديث 120 هرتز، كما سيعمل الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 11.

وفي حين لم يُكشف بعد عن طراز المعالج الذي سيأتي به رينو 5 زد، إلا أنه يتوقع أن يكون أقوى معالج ميديا تيك Dimensity 800 الذي ميز رينو 4 زد، العام الماضي، ومن شأن ”رينو 5 زد“ أن يتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجابايت.

أما بالنسبة للكاميرا، فإذا تابعت الشركة نهجها مع سلسلة رينو زد، فسيكون للهاتف الجديد كاميرا مذهلة، إذ كان ”رينو 4 زد“ يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل، و2 كاميرا أمامية بدقة بلغت 16 ميجا بكسل، ولذلك سيكون على أوبو اجتذاب العملاء لشراء ”رينو 5 زد“ برفع قوة الكاميرا أكثر.