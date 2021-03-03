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على رأسها كونجستال.. الدواء المصرية تدرج 14 عقارا ضمن جداول المخدرات

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دبي - محمود عبدالرازق - وطالبت هيئة الدواء المصرية، وكلاء الوزارة بالمحافظات في منشور دوري لها برقم (10) لسنة 2021، بضبط وتحريز هذه العقاقير بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنه يتم العمل بذلك بداية من الأول من مارس/آذار الجاري، وفقا لموقع "صوت الأمة".

والعقاقير الـ 14 الجديدة المضافة على جداول المخدرات على النحو التالي:

  • ‏Congestal    syr
  • ‏Tusskan   syr
  • ‏Tussivan.n   syr
  • ‏Tussilar    syr 
  • ‏Codilar    syr 
  • ‏Penta flu   syr 
  • ‏Penta cold    syr 
  • ‏Pulmo care   syr
  • ‏Codiphan      syr
  • ‏Codiphan.b   syr 
  • ‏Rhinutuss    syr
  • ‏Cold stop      syr
  • ‏Roncotech   syr
  • ‏Opticough     syr
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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