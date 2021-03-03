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العراق وبريطانيا يبحثان جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة

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القاهرة - سامية سيد -  بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي ،جهود الأمم المتحدة في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء انتخابات حرة تعزز ثقة المواطن بنتائجها وتعبر عن تطلعاته.

 

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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