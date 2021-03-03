السعودية تلقى القبض على 7 إثيوبيين سرقوا 632 ألف ريال فى مكة المكرمة

القاهرة - سامية سيد - أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة السعودية، القبض على 7 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية قاموا بسرقة عملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض، بحسب "واس".

وأشار بيان للشرطة، إلى أن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس".

وأضافت: "قام المتهمون بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وباستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة.

وتابعت: "قدرت المبالغ المسلوبة بمبلغ 632 ألف ريال"، مشيرة إلى إحالة المتهمين إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.