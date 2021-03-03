شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثعبان الهوام الضخم يتجول بين الصخور في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو ثعبان الهوام الضخم يتجول بين الصخور في الرياض، والمعروف بانتشاره بشكل كبير بالعارض.

وكشف مواطن عبر تسجيل صوتي، أن ثعبان الهوام يعتبر من الأنواع النادرة، موضحا أنه يأكل الوعول والصيد، بالإضافة إلي أنه يتميز بحجمه الضخم.

وأوضح أن هذا الثعبان يتواجد بمدينة الرياض في شعيب “وبير” بين ظهرة لبن والمحدود.