«المواصفات والمقاييس» تكشف حقيقة خطورة استخدام أباريق الألومنيوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن المعلومات المتداولة بشأن خطورة استخدام بعض أباريق الألومنيوم المطلية باللون الأصفر غير صحيحة. وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “‏تطمئن ‎المواصفات السعودية جميع المستهلكين وتؤكد عدم دقة مثل هذه المعلومات”. وأضافت المواصفات والمقاييس أنه تم سحب عدة عينات من هذه المنتجات وإجراء الاختبارات اللازمة والتي أظهرت أمان هذه المنتجات. وأهابت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالجميع تحرى الدقة والاستعانة بالمصادر الرسمية قبل تداول مثل هذه التحذيرات.

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