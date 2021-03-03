شكرا لقرائتكم خبر عن دردشة صوتية ومرئية.. تعرف على مزايا تطبيق التواصل «Google Chat» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بنشر المعرفة الرقمية، مزايا تطبيق التواصل الاجتماعي من جوجل والذي يعرف بـ”Google Chat”.
وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ما لا يعرفه الكثير؛ Google أن لديها تطبيق شبيه بالواتساب، هو “Google Chat”، بحيث يمكنك عبره الدردشة الكتابية والصوتية والمرئية عبره مباشرة وبشكل مجاني، وبتكامل مع خدمات Google!..
وأضاف الخبير التقني عبد العزيز الحمادي أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كما يمكن الاستفادة من تطبيق Google Chat عبر هواتف الآيفون والآندرويد كالتالي:
• الآيفون من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• الاندرويد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.