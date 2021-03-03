شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن لبنانى يعثر على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بالعثور على طائرة إسرائيلية مسيرة بين بلدتي حولا وميس الجبل جنوبي البلاد، وأشارت الوكالة إلى أن "مواطنا من بلدة حولا عثر على طائرة "مسيرة درون"، في واد يقع بين بلدتى حولا وميس الجبل"، بحسب " روسيا اليوم".

ولفتت إلى أن المواطن أعلم السلطات المختصة على الفور، وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في 2 فبراير الماضي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيشه داخل الأراضي اللبنانية.

من جانبه، تبنى "حزب الله" اللبناني عملية إسقاط المسيرة ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب صور الطائرة التي تم إسقاطها.