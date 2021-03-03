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الصومال تقرر إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة للموظفين لاحتواء كورونا

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القاهرة - سامية سيد - قررت الصومال إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة مقديشو ومختلف الأقاليم، بحسب "واس".


وأكد القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي، أن هذه القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.


يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد بلغ 7392، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 243 حالةً.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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