شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تقرر إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة للموظفين لاحتواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الصومال إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة مقديشو ومختلف الأقاليم، بحسب "واس".



وأكد القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي، أن هذه القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.



يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل البلاد بلغ 7392، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 243 حالةً.