شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: لا وفيات بسبب تلقى لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، العميد الركن مازن الفراية، ‏عدم وجود حالات وفاة في المملكة بسبب تلقي لقاح فيروس "كورونا"، وأضاف الفراية، في مؤتمر صحفى ، أذاعته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ‏أن عدد المسجلين بالمنصة المخصصة لتلقي اللقاح بلغ 419 ألفا و 405 أشخاص، منهم 107 آلاف مواطن تتجاوز أعمارهم 60 عاما وبنسبة 22 بالمئة وهم الفئة المستهدفة حاليا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 85 بالمئة من وفيات كورونا تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

وبين أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 107 ألاف و 615 شخصا، منهم أكثر من 59 ألفا فوق سن الستين، مؤكدا القدرة على إعطاء اللقاح لعشرين ألف شخص يوميا حاليا.

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وأضاف أن عدد سكان الأردن يبلغ 8ر10 مليون نسمة، 6ر5 مليون شخص منهم لن يحصلوا على اللقاح خلال الأيام المقبلة لعدم تجاوزهم 18 سنة أو لإصابتهم، مؤكدا أن الفئة المستهدفة حاليا تبلغ نحو 4 ملايين و801 ألف شخص مستهدف للحصول على المطعوم من خلال 80 مركزا للتطعيم.