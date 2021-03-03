المستثمرون الأجانب يغيرون التوقعات بسوق الأسهم ويرفعون ملكيتهم في 65 شركة

الكويت - هبة التوبجي - كشفت تقارير إعلامية، تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الثلاثاء الموافق 02-03-2021 والذي يخص تداولات يوم 28 فبراير 2021 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 65 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 2.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 83 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 69 شركة اخرى عن طريق بيع 2.9 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 91 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة زجاج من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.62% لتصبح 4.48%، بعد ان كانت 3.86%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 204 الف سهم بقيمة سوقية 8.1 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة تهامة من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب وتراجعت ملكيتهم 0.22%، لتصبح 1.84%، بعد ان كانت 2.06% في الجلسة السابقة، وتم بيع 38.5 الف سهم بقيمة سوقية 2.2 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع 109.91 نقطة، وبنسبة 1.2%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 9248.28 نقطة.