التشكيل الحكومي الجديد في الكويت

الكويت - هبة التوبجي - أصدر أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر، الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان، إن رئيس الحكومة رفع أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد لأمير البلاد لإقرارها.

واستقبل أمير الكويت بقصر بیان الثلاثاء الشیخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.وفقا ل “جريدة النهار الكويتية”

ومؤخرا، أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر .

واستند الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على المادة 106 من الدستور الكويتي، في قرار التأجيل.

وتنص المادة على أن “للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد”.

وبذلك فإن للعاهل الكويتي الحق في تأجيل اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز الشهر بشرط عدم تكراره إلا من خلال موافقة المجلس ولمدة واحدة مع عدم احتساب مُدد التأجيل من فترة الانعقاد.

الشيخ حمد العلي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع. عبدالله الرومي نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للعدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة. عيسى الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية. مبارك الحريص وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وفقا ل “جريدة النهار الكويتية”

عبدالله السلمان وزيراً للتجارة والصناعة. شايع الشايع وزيراً لشؤون «البلدية» وشؤون «الإسكان» والتطوير العمراني. مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. باسل الصباح وزيراً للصحة. د.أحمد الناصر وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء. د.رنا الفارس وزيراً للأشغال ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الشيخ ثامر العلي وزيراً للداخلية

خليفة حمادة وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب. د.علي المضف وزيراً للتربية