شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُشترط دفع الفاتورة كاملة لإعادة التيار؟ «شركة الكهرباء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه يجب سداد نصف إجمالي مبلغ الفاتورة لإعادة التيار حال الانقطاع بسبب عدم تسديد الفاتورة.
جاء ذلك في رد على سؤال أحد المشتركين قال فيه: “هل يمكن سداد نصف المبلغ المستحق لإعادة التيار الكهربائي أم يجب دفع قيمة متأخرات الفاتورة كاملة؟”.
وردت شركة الكهرباء عبر حساب العناية بالمشتركين: “أخي العزيز ..لا بد من سداد نصف إجمالي المبلغ المطلوب”.
وأضافت الشركة أنه في حال سداد نصف اجمالي المبلغ نأمل منك التلطف بتسجيل طلب إعادة الخدمة بعد السداد، عبر موقع الشركة على الرابط (اضغط هنا)،أو من خلال تطبيق الكهرباء،أو التواصل مع مركز استقبال بلاغات الأعطال، على الرقم 933.
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