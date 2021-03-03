شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، بمدينة طرابلس مع القائم بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا جامشيد بولتايف سبل التعاون المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية - العديد من القضايا المهمة.

من جانبه، أبلغ بولتايف تهاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومة روسيا للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بمناسبة انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة.