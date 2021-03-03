شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. البرلمان ماضٍ فى تشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن الكعبى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الثلاثاء، أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش، موضحا أن رئيس مجلس النواب العراقى استقبل رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش المستشار فى الأمم المتحدة كريم خان، والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي والنائب محمد الغزى.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، إن مجلس النواب بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره، مشيرا إلى قرب رفعه للقراءة الأولى خلال مدة قصيرة واللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون.

ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى، إلى أن تشريع القانون سيعطى رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا فى محاربة داعش، بأن هذه المحكمة هى الأولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره، مشيرا إلى أن تشريع القانون سيشكل كذلك خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء إليها حتى فى المحاكم الدولية، وأن القانون فرصة ثمينة يمهد العراق من خلاله لمحاكمة دولية فى إطار وطنى ولدفع الدول لدعمه، كون جرائم داعش لم تطال العراق لوحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم.