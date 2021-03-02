الأمم المتحدة: اليمن قد يشهد مجاعة خلال أسابيع

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، أن احتمال مواجهة أعداد أكبر من الناس لخطر المجاعة ازداد بشكل كبير.

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وأوضح أنه ليس بالضرورة أن تحدث المجاعة خلال عام أو عامين، مشيرا إلى أنها يمكن أن تحدث في غضون أسابيع أو شهر.

وأضاف قائلا: "لهذا السبب نشعر بالقلق الشديد من أن نشهد مجاعة كبرى تصبح جزءا من واقع اليمن في العام 2021".

ورأى أن البلاد على بعد خطوة من مجاعة كبرى، بعدما تعهد مؤتمر للمانحين توفير أقل من نصف الأموال اللازمة لمواصلة عمل برامج المساعدات في البلد الذي دمرته الحرب.

وشاركت أكثر من 100 دولة وجهة ومانحة في المؤتمر الذي استضافته السويد وسويسرا، أمس الاثنين.

وكانت الأمم المتحدة تطالب بمبلغ 3.85 مليارات، ولكن التعهدات بلغت في نهاية المطاف 1.7 مليار دولار فقط خلال الاجتماع الافتراضي.