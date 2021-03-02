إرهابيو "النصرة" يشنون 23 هجوما في منطقة إدلب السورية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في إحاطة صحفية، اليوم الثلاثاء: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجل 23 هجوماً من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، و20 بحسب الجانب السوري".

ووفقا له، لم يتم تسجيل أي هجوم من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح أن "وحدات من الشرطة العسكرية الروسية واصلت حراسة المركبات المدنية على مقطع الطريق السريع M4 بين مستوطنتي عين عيسى بمحافظة الرقة وتل تمر في محافظة حسكة، حيث تمت خلال اليوم الماضي مرافقة 344 آلية و 572 شخصا".