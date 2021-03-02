"الخطوط القطرية" تعلن استئناف رحلاتها إلى موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت "القطرية" في وقت سابق، إلى استئناف رحلاتها إلى موسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من الثاني من مارس/ آذار الجاري، منوهة إلى أن "المسافرين من روسيا سيحظون بالفرصة لزيارة العديد من الوجهات مثل المالديف وزنجبار وسيشل"، حسبما نقلته صحيفة "الراية" القطرية.

وأكدت "القطرية" على أنها تعتزم توسيع شبكة وجهاتها إلى أكثر من 130 وجهة عالميا. وتواصل الناقلة العمل عن كثب مع كافة الجهات المعنية لتتمكن من المحافظة على ريادتها وتكون الخيار الأفضل بين شركات الطيران لاستمرار عمل القطاع البحري وعجلة الاقتصاد العالمي.

وأصبحت القطرية أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف خمس نجوم من سكاي تراكس في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بمكافحة جائحة "كورونا"على مستوى شركات الطيران.

ومن الجانب الروسي، كانت رئيسة هيئة حقوق المستهلك الروسية، أنَا بوبوفا، أعلنت سابقا، "أن وضع فيروس كورونا في روسيا آخذ في الاستقرار، وبالرغم من ذلك فإن من الواجب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وأضافت: "نستطيع اليوم الحديث عن استقرار الوضع شريطة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. يجب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، هذا الإجراء لا يزال ساريا ولن يلغى في الوقت الراهن".