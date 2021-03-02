شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة لـ"رئيس الحكومة اليمنية": اليمن يحتاج الدعم العاجل وإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى العديد من الضحايا الذين يسقطون هناك، مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام.

وبحسب قناة العربية الحدث، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اهتمامه بالشعب اليمني، متابعا أنه شعب عظيم ويحتاج الدعم العاجل، وإنهاء الحرب.

واستعرض رئيس الحكومة اليمنية، أولويات حكومته والتحديات التي تواجهها بما في ذلك التدهور الاقتصادي، وانهيار العملة الوطنية وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية في البلاد، معربا عن تقديره لتفهم جوتيريش للأولوية العاجلة لدعم الحكومة والاقتصاد واستقرار العملة، كأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وتابع رئيس الحكومة اليمنية: "أقدر عاليا دعوته لضرورة إنهاء الحرب في اليمن وبناء سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين، ويحقق الاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة"، مؤكدا ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من تصعيد وجرائم الحوثيين بحق المدنيين والنازحين في مأرب.